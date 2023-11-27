Diorama Sanatçısı Osman Ayan’la minik dünyalara yolculuk

Gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına gelen diorama sanatıyla 5 yıldır ilgilendiğini belirten sanatçı Osman Ayan, çalışmalarını görenlerin hayretlerini gizleyemediğini ifade ederek, bu sanatın yurt dışında oldukça büyük rağbet gördüğünü ifade etti.

Bu sanatla ilgili ilk uygulamalarını yurt dışında yaptığını, şu anda da bu sanatı Kayseri’de devam ettirmeye çalıştığını ifade eden diorama sanatçısı Osman Ayan, özellikle insanların çocukluk döneminde yaşamış olduğu odalarını, evlerini, mahallelerini, kullanmış oldukları aletlerinini üç boyutlu olarak betimlemenin onları geçmiş dünyalara taşıdığını ve bu çalışmaları evlerinin ve işyerlerinin bir köşesinde sergilemekten çok memnun olduğunu belirtti.

