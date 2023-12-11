Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Gülümsemek bulaşıcıdır ve hepimiz parlak, kendine güvenen bir gülümsemeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliriz. Ancak dişlerinizdeki lekeler veya sararma sebebi ile gülümsemenizi saklıyorsanız, profesyonel diş beyazlatma aradığınız çözüm olabilir! Diş beyazlatma, dişlerinizin daha parlak ve beyaz görünmesini sağlayan popüler bir diş tedavi işlemidir.

Doç.Dr.İlhan Metin Dağsuyu, diş beyazlatma işlemi yaptırarak beyaz dişlere kavuşmanın üç faydasını paylaştı.

1- Ağız Sağlığınızı İyileştirir.

Diş beyazlatma, dişlerinizdeki lekeleri ve renk bozukluklarını gidererek ağız sağlığınızı iyileştirmenize, daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca işlem öncesi yapılan muayenede çürük gibi diğer diş sağlığı sorunlarının erken tespit edilmesini sağlayabilir.

2-Daha Beyaz, Daha Çarpıcı Bir Gülümseme Sağlar.

Dişleriniz, sigara, kahve, çay içmek ve renk bırakan yiyeceklerin çok tüketilmesi sebebi ile zaman içinde sararabilir. Profesyonel diş beyazlatma bu lekelerin giderilmesine ve dişlerinizin doğal beyazlığına kavuşturulmasına yardımcı olabilir. Daha beyaz, daha parlak bir gülümseme, lekeli veya sararmış bir gülümsemeden daha çekicidir.

3-Hızlı Tedavi Süresi

Diş hekimi tarafından klinikte uygulanan beyazlatma işlemi, kullanılan beyazlatma ajanının çeşidine göre, 45 dakika ila 1 saatte tamamlanır. Estetik gülüş tasarımı için vakti olmayan ya da bütçe sorunu yaşayan, bunun yanı sıra dişlerinin renginden memnun olmayan kişiler için uygun olabilir.

Profesyonel diş beyazlatmanın, renk bozukluklarından kurtulmanın ve gülümsemenizi geri kazanmanın yollarından biri olduğunu paylaşan Doç.Dr. Dağsuyu, aynı zamanda çürüklere ve diş eti hastalıklarına karşı korunmanıza da yardımcı olacağını sözlerine ekledi.