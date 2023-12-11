Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Gülümsemek bulaşıcıdır ve hepimiz parlak, kendine güvenen bir gülümsemeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliriz.

PAYLAŞ
  • 11.12.2023 09:54
  • Güncelleme: 11.12.2023 09:54
Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Gülümsemek bulaşıcıdır ve hepimiz parlak, kendine güvenen bir gülümsemeye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu biliriz. Ancak dişlerinizdeki lekeler veya sararma sebebi ile gülümsemenizi saklıyorsanız, profesyonel diş beyazlatma aradığınız çözüm olabilir! Diş beyazlatma, dişlerinizin daha parlak ve beyaz görünmesini sağlayan popüler bir diş tedavi işlemidir.

Doç.Dr.İlhan Metin Dağsuyu, diş beyazlatma işlemi yaptırarak beyaz dişlere kavuşmanın üç faydasını paylaştı.

1- Ağız Sağlığınızı İyileştirir.

Diş beyazlatma, dişlerinizdeki lekeleri ve renk bozukluklarını gidererek ağız sağlığınızı iyileştirmenize, daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca işlem öncesi yapılan muayenede çürük gibi diğer diş sağlığı sorunlarının erken tespit edilmesini sağlayabilir.

2-Daha Beyaz, Daha Çarpıcı Bir Gülümseme Sağlar.

Dişleriniz, sigara, kahve, çay içmek ve renk bırakan yiyeceklerin çok tüketilmesi sebebi ile zaman içinde sararabilir. Profesyonel diş beyazlatma bu lekelerin giderilmesine ve dişlerinizin doğal beyazlığına kavuşturulmasına yardımcı olabilir. Daha beyaz, daha parlak bir gülümseme, lekeli veya sararmış bir gülümsemeden daha çekicidir.

3-Hızlı Tedavi Süresi

Diş hekimi tarafından klinikte uygulanan beyazlatma işlemi, kullanılan beyazlatma ajanının çeşidine göre, 45 dakika ila 1 saatte tamamlanır. Estetik gülüş tasarımı için vakti olmayan ya da bütçe sorunu yaşayan, bunun yanı sıra dişlerinin renginden memnun olmayan kişiler için uygun olabilir.

Profesyonel diş beyazlatmanın, renk bozukluklarından kurtulmanın ve gülümsemenizi geri kazanmanın yollarından biri olduğunu paylaşan Doç.Dr. Dağsuyu, aynı zamanda çürüklere ve diş eti hastalıklarına karşı korunmanıza da yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu

Melikgazi, tüm imkânları ile İskenderun'da sel temizlik çalışmalarına destek oldu

Bir yılda 4 ilçe doğalgaz ile buluştu, 2 ilçede çalışmalar başladı

Bir yılda 4 ilçe doğalgaz ile buluştu, 2 ilçede çalışmalar başladı

Bakan Mehmet Özhaseki: 'Yıllarca bu kulübe emek verdim'

Bakan Mehmet Özhaseki: "Yıllarca bu kulübe emek verdim"

Büyükşehir'in ödüllü kentsel dönüşüm projesi, Türkiye'ye rol model oluyor

Büyükşehir'in ödüllü kentsel dönüşüm projesi, Türkiye'ye rol model oluyor

Narkotik ekipleri 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Narkotik ekipleri 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Diş beyazlatma ile sağlıklı gülüşler

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

3
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

4
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

5
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

6
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Kayserispor 51 gündür yenilmiyor

Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'

Başkan Yalçın: 'İşsizlik rakamındaki gerileme sevindiricidir'

DAHA FAZLA
TFF 3. Lig 14. Hafta

TFF 3. Lig 14. Hafta

Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor?

Doğalgaz Neden Dibini Aydınlatmıyor?

Narkotik ekipleri Kayseri'de 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Narkotik ekipleri Kayseri'de 70 bin kişiyi bilgilendirdi

Başkan Büyükkılıç'tan 4 ilçeye kombi sözü

Başkan Büyükkılıç'tan 4 ilçeye kombi sözü

Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik

Başkan Yalçın'dan, OSB Yıldızları Listesinde Yer Alan Firmalara tebrik