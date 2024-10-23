Dünyanın en pahalı bitkisi Kayseri'de çiçek açtı

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle dikkat çeken Talas Belediyesi yine bir ilke imza atarak topraksız tarım uygulamasıyla safran yetiştirmeye başladı. Kısa sürede çiçek açan safran bitkisi güzelliğiyle dikkat çekti.

Reşadiye Mahallesi ek hizmet binasında 3 ay önce deneme üretimi başlayan topraksız tarım uygulaması kapsamında safran bitkileri çiçek açmaya başladı. Su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getirilerek gerçekleştirilen üretimde 2 safran çiçeklendi.

Safran bitkisi, genellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişir ve kış aylarında soğanlı bir bitki olarak yer altındaki soğanları ile beslenir. Çiçekler, sonbahar aylarında açar ve bu çiçeklerin toplanması oldukça zahmetlidir; her bir çiçekte yalnızca üç stigma bulunur ve bunların elle toplanması gerekir. Bu nedenle safranın maliyeti de yüksektir.

Dünyanın en pahalı bitkisi Reşadiye Mahallesinde çiçek açtı

Sağlık açısından bağışıklık sistemini destekleyen, sindirim sistemini iyileştiren ve kalp sağlığı gibi birçok faydası bulunan safran bitkisi aynı zamanda ekonomik yönden de büyük bir katma değere sahip. Kilogramı 600 bin TL’ye satılan bu bitki ile ilçedeki üreticilere örnek olması amaçlanıyor. Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkanı sağlayan sistemle, aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara bağlı olarak toprağın verimsizleşmesi önlenmiş oluyor.

Topraksız ve dikey tarıma örnek

Bu örnek uygulamayla Talas Belediyesi, nüfusun hızla arttığı ve gıda arzının büyük önem taşıdığı günümüz tarım dünyasında kapalı ortamla topraksız ve dikey tarım faaliyetlerine katkı sağlamış oluyor. Daha önce de aynı alanda salatalık yetiştirilerek çiftçiler için örnek uygulamaya imza atılmıştı.