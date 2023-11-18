Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla elektrikli otomobillerde ÖTV matrah oranları artırıldı. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı. 

PAYLAŞ
  • 18.11.2023 10:07
  • Güncelleme: 18.11.2023 10:09
Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı. Motor gücü 160 kilovatın altında ve yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiğinin, 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarılması yönünde karar verildi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 'Filistin davadır, İsrail sorundur '

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, “Filistin davadır, İsrail sorundur “

Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 5 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda 5 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Kayseri Barosu'ndan Patlayıcı Madde Tesisi'ne tepki bildirisi

Kayseri Barosu’ndan Patlayıcı Madde Tesisi’ne tepki bildirisi

Kayseri'de 149 polis ile 'düzensiz göç' uygulaması

Kayseri'de 149 polis ile 'düzensiz göç' uygulaması

Kayserili Kıbrıs Gazilerinin Anıları Kitaplaştırıldı

Kayserili Kıbrıs Gazilerinin Anıları Kitaplaştırıldı

Meteorolojiden hafta sonu Kayseri için 'fırtına' uyarısı

Meteorolojiden hafta sonu Kayseri için 'fırtına' uyarısı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hak-İş'ten Filistin'e yardım eli

Hak-İş'ten Filistin'e yardım eli

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı

Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı

DAHA FAZLA
Kayseri Süper Amatör Küme'de dev maç

Kayseri Süper Amatör Küme'de dev maç

Kassam Tugayları'ndan işgalcilere darbe: Ebu Ubeyde açıkladı!

Kassam Tugayları'ndan işgalcilere darbe: Ebu Ubeyde açıkladı!

Kassam Tugayları'ndan işgalcilere darbe: Ebu Ubeyde açıkladı!

Kassam Tugayları'ndan işgalcilere darbe: Ebu Ubeyde açıkladı!

Söndürülmeyen mangal evi küle çevirdi

Söndürülmeyen mangal evi küle çevirdi

Usame bin Ladin'in ABD halkına yazdığı mektup 21 yıl sonra ABD'yi karıştırdı!

Usame bin Ladin'in ABD halkına yazdığı mektup 21 yıl sonra ABD'yi karıştırdı!