Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı. Motor gücü 160 kilovatın altında ve yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiğinin, 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarılması yönünde karar verildi.