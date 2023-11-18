Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla elektrikli otomobillerde ÖTV matrah oranları artırıldı. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı.
- 18.11.2023 10:07
- Güncelleme: 18.11.2023 10:09
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı artırıldı. Motor gücü 160 kilovatın altında ve yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiğinin, 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarılması yönünde karar verildi.
1ha
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