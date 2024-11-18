Erciyes 38 FK 3 puan daha aldı

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyet halkasına bir yenisini daha ekledi. Mavi-siyahlılar, sahasında oynadığı Edirnespor maçını tek golle kazanıp hanesine 3 puan daha ekledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında bir galibiyete daha imza koydu. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha’da oynanan maçta Edirnespor ile karşılaşan Erciyes 38 FK, müsabakanın 37. dakikasında Hüseyin Fıstıkçı’nın attığı gol ile kazanan taraf oldu.

Sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve yenilmeyen Erciyes 38 Futbol kulübü, Play-Off potasına adım adım ilerliyor. Kulüp Başkanı Ahmet Dirgenali, "Kazanmak elbette çok güzel. Moralimiz çok yüksek. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum. Hedefimize bir adım daha yaklaştık" dedi.