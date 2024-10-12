Erciyes 38 FK'dan örnek davranış

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor maçının hasılatını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışladı.

Erciyes 38 FK'dan örnek davranış
Kayseri GündemEditör

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor maçının hasılatını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışladı.

Türkiye 3. Lig 4. Grupta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, iki hafta önce sahasında oynadığı Denizlispor maçının gelirini Şehit Aileleri Derneği’ne bağışladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; Erciyes 38 Futbol Kulübü’nden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı hesabına 29 bin 329 Türk Lirası 50 kuruş gönderildiği bildirildi.

Mavi siyahlı kulübün bu davranışı takdir topladı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kitap Fuarı'nda TÜGVA'dan öğrencilere sürpriz hediyeler
Kitap Fuarı'nda TÜGVA'dan öğrencilere sürpriz hediyeler
Milletvekili Genç, 'Gençlerin fuarda kalabalık oluşturması çok güzel'
Milletvekili Genç, “Gençlerin fuarda kalabalık oluşturması çok güzel”
Raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Başkan Büyükkılıç, Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç, Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Kayseri'ye övgü
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Kayseri'ye övgü
Mobilya Fuarında 4 sandalyenin üzerine duran 2.2 tonluk araç ilgi çekiyor
Mobilya Fuarında 4 sandalyenin üzerine duran 2.2 tonluk araç ilgi çekiyor