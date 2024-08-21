Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, basketbol takımlarını ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye yakışır standartlarda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Takımı’na profesyonel kamp imkânı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye yakışır standartlarda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarının yanı sıra basketbol takımlarına da ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli spor dallarında profesyonel hizmet sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı’nı ağırlıyor.

2 bin 800 metrekarelik alana kurulmuş olan antrenman ve müsabakalar için hazırlanmış 920 metrekare oturumunda spor salonunda antrenmanını yapan sporcular, ayrıca fitness salonunda birçok ekipman ile güç depoluyorlar.

Sezona en iyi şekilde hazırlanan Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı sporcuları ve antrenörleri, böylesi özel bir tesisi spor dünyasına kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, 19-25 Ağustos günleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapacak.