  • Haberler
  • Gündem
  • ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım ile Uçak Mühendisliği Bölümlerinden 400 öğrenci mezun oldu.

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım ile Uçak Mühendisliği Bölümlerinden 400 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kayseri Genel Müdürü Enver Selim Akata, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende yaptığı konuşmada Havacılık ve Uzay alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Kendi uydumuzu üretilmemiz, kendi astronotlarımızın araştırma amaçlı uzayda yer almaları bizleri memnun etmektedir” dedi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana etkin çalışmalar yürüten saygın bir fakülte olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, fakülte akademik ve idari personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden rektör Prof. Dr. Altun, “ Genç mezunlarımız aldığınız bilgi birikim ve donanımları hayat boyu öğrenme ile desteklemeye devam edin” diye konuştu.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman da yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilerin ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacak bireyler olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Öğrencisi İbrahim Eroğlu, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Fakülte birincisi İbrahim Eroğlu’nun konuşmasının ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi.

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi
ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi
ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gülsoy: 'Mayıs ayında 146 ülkeye 351 milyon 859 bin dolar ihracat yaptık'
Gülsoy: 'Mayıs ayında 146 ülkeye 351 milyon 859 bin dolar ihracat yaptık'
Mobil Başkan'a ilk durağında yoğun ilgi
Mobil Başkan'a ilk durağında yoğun ilgi
Semt Pazarında domates 15 liraya düştü
Semt Pazarında domates 15 liraya düştü
Eski Kayserispor futbolcusu N'Guemo yaşamını yitirdi
Eski Kayserispor futbolcusu N’Guemo yaşamını yitirdi
Bahçe duvarı yıkıldı 3 araç altında kaldı
Bahçe duvarı yıkıldı 3 araç altında kaldı
Milli Mücadele Müzesi'ne yoğun ilgi
Milli Mücadele Müzesi'ne yoğun ilgi