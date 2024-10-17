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ERÜ ile LÖSEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ ile LÖSEV arasında iş birliği protokolü imzalandı
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; "Üniversitelerin en temel görevleri arasında toplumsallaşma söz konusudur. Özellikle tedavi gören evlatlarımıza katkı sağlamak amacıyla yapılacak programlarda iş birliği içerisinde olmak için protokole imza atmaktayız. Bizim görevimiz bu süreçte üzerimize düşeni yapmaktır. Birçok iş birliği protokolü imzalıyoruz ama sağlık alanında olduğunda farklı bir duygu içerisinde oluyorsunuz. Ben tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun da amaçlarının üniversitede farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Vakfımızı fayda projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalamaktayız. Fayda Projemiz Üniversite öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize LÖSEV’in tanıtımını yaparak, kanser farkındalığını anlatmak. Öğrencilerimiz ile beraber toplumumuzun aydın kesimi üniversitemizde etkinlikler düzenlemek ve bu etkinlikleri detaylandırmak amacıyla protokole imza atmaktayız. Amacımız seminerler düzenleyerek, stant çalışmaları yapmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun tarafından imzalandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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