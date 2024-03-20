ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Ders Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak nezdinde, 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği düzenlendi.

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Ders Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak nezdinde, ‘Spor Yap Zinde Kal’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile okul bahçesinde basketbol, voleybol ve futbol etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerin yanı sıra birçok ödüllü eğitsel oyun oynandı. Oyunların sonunda katılan öğrencilere hediyeler verildi. Öğrencilere branşlar hakkında merak ettikleri sorular cevaplandı. Etkinlik sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hasan Aksoyak etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, "Hem bizim öğrencilerimiz hem de etkinlik düzenlediğimiz okuldaki öğrenciler açısından son derece verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Özellikle takım sporları ve birçok bireysel branş hakkında çocuklar merak ettikleri soruların cevaplarını buldular. Okul bahçesinde birbirinden değişik eğitsel oyunlar oynayarak zevkli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bizleri okullarında misafir eden Alsancak Şehit Osman Çelik Okulları idareci öğretmen ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Spor Yap Zinde Kal' etkinliği
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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