Eski Başkan Cabbar'ın acı günü

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar'ın anneannesi hayatını kaybetti.

Eski Başkan Cabbar'ın acı günü
Kayseri GündemEditör

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar’ın anneannesi hayatını kaybetti.

Develi Belediyesi önceki dönem Başkanı Mehmet Cabbar’ın anneannesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Cabbar şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli dostlarım; ailemizin dua çınarı ve rahmetli annemin bize yadigarı anneannem vefat etti. Cenazesi bugün Çarşı Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Şehir mezarlığına defnedilecektir. Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.”

İHA
Kayseri Gündem

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