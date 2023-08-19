Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi ateşe verip kaçtı

Kayseri'de evden çıkarılmak istenen kiracı, ikameti ateşe verdikten sonra kaçtı. Yaklaşık 200 bin TL'lik hasarın oluştuğunu söyleyen ev sahibi kiracının bulunarak zararını karşılamasını istedi.

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  • 19.08.2023 23:27
  • Güncelleme: 20.08.2023 09:09
Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi ateşe verip kaçtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de evden çıkarılmak istenen kiracı, ikameti ateşe verdikten sonra kaçtı. Yaklaşık 200 bin TL’lik hasarın oluştuğunu söyleyen ev sahibi kiracının bulunarak zararını karşılamasını istedi.

Kayseri’de yaşayan İsmail Aksoy, bir süre önce durumlarına acıdığı yabancı uyruklu 2 şahsa Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde bulunan evini kiraya verdiğini söyledi. Komşularından gelen şikayetlerin artması üzerine şahısları evden çıkarmak istediğini belirten Aksoy, kiracıların çıkmaması üzerine mahkemeye vereceğini söylediğini, bunun üzerine şahısların evi ateşe verip kaçtıklarını kaydetti. Evde büyük çapta hasar meydana geldiğini ifade eden Aksoy, evi ateşe veren şahsın yakalanmasını istedi.

"Cezasını çekmesini istiyorum"

İsmail Aksoy, "Burası benim evim. Yabancı uyruklu iki tane genç geldi ve ev bulamadıklarını, mağdur olduklarını, iş bulup çalışacaklarını söylediler. Ben de durumlarına baktım ve acıdım. Yer bulamadıklarını söyleyince burada kalmaları için evi kiraya verdim. İki arkadaştan bir tanesi buradan çıktı ve diğeri kalmaya başladı. Komşulardan burada kalan Hasan isimli şahsın arkadaş grupları toplayıp komşuları rahatsız ettiklerini duydum. Alttaki komşu, gece 1-2 civarlarında lüks araçlarla eve gelip burada kalanların olduğunu, uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi. Bu şahsı çıkarmak istedim. Kendisi bana ’Çıkmıyorum, istersen polise git’ dedi. Şahsa polise dava açacağımı söyledikten sonra evi iki ayrı odadan ateşe vermiş ve kapıyı çekmiş. Sabah 05.20’de komşu aradı ve evin yandığını söyledi. Eşimle birlikte geldik ve itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Evimiz yandı. Şahsın biri bana ulaştı ve bir şey yapmadığını söyledi. Hasan isimli şahsın yaptığını biliyorum. Şahsın yakalanıp mahkeme karşısına çıkarılmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Benim masrafımın da bu şahıstan alınmasını talep ediyorum. Biz burayı almak için yıllarımızı verdik. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Emeklerimizi buraya döktük. Burada 150-200 bin TL’lik masraf var" ifadelerini kullandı.

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İHA

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