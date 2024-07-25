Evinde eşinin gözü önünde alacaklısını vurdu

Kırşehir'de iddiaya göre bir polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Evinde eşinin gözü önünde alacaklısını vurdu
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de iddiaya göre bir polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Batman’dan Kırşehir’e gelen polis memuru R.K., alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan S.A.’nın Medrese Mahallesi’ndeki evine gitti. R.K., evde S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken, R.K. yanındaki silahla eşinin gözleri önünde alacaklısını vurdu. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis memuru olayın ardından teslim oldu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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