Futbol antrenörlerine seminer verilecek

Kayseri'de futbol antrenörlerine 'Sporda Psikolojik Sağlamlık' konulu seminer verilecek.

Futbol antrenörlerine seminer verilecek
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de futbol antrenörlerine ‘Sporda Psikolojik Sağlamlık’ konulu seminer verilecek.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Kayseri Amatör SorKulüpleri Federasyonu (ASKF) ortaklığında futbol antrenörleri için seminer düzenlenecek. ’Sporda Psikolojik Sağlamlık’ konulu seminerde Uzman PsikolojikDanışman Halil Öztürk tarafından antrenörlere ’Güçlü Hoca, Güçlü Takım’ konulu anlatım gerçekleştirilecek. 2 Aralık Pazartesi günü tüm futbol antrenörlerine açık ve olarak düzenlenecek seminer TÜFAD Kayseri Şubesi’nin eğitim tesislerinde yapılacak.

TÜFADKayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız; antrenör psikolojisinin büyük önem taşıdığını söyleyerek, şube olarak tüm futbol antrenörlerini seminere beklediklerini dile getirdi.

İHA
Kayseri Gündem

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