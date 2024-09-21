Gayrımenkul satışı ihalesi kervanına Bünyan Belediyesi de katıldı

Bünyan Belediyesi tarafından verilen ilanla, ilçe genelinde bulunan 44 adet tarla ve 6 adet dükkanın açık teklif usulü ihale ile kiraya verileceği duyuruldu.

Bünyan Belediyesi tarafından verilen ilanda, “Mülkiyeti Bünyan Belediyesi’ne ait ilçenin Büyüktuzhisar, Burhaniye, Dağardı, Danişment, Devrişağa Fatih, Gergeme, Girveli, Güllüce, Kahveci, Karakaya, Kardeşler, Musaşeyh, Sağlık, Sıvgın ve Yağmurbeyli mahallelerinde 44 adet tarla, 6 adet dükkan taşınmazların 18.09.2024 tarih, 103 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’un 45 maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 09.10.2024 tarih ve saat 16.00’da ihale ile kiraya verilecektir” denildi.