Germir ASM ve 112 Acil İstasyonu yakında hizmete girecek

Germir Mahallesi'nde bir aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyon merkezi yaparak büyük bir ihtiyacı daha giderecek olan Melikgazi Belediyesi, ilçeye toplamda 15 adet nitelikli aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

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  • 31.12.2023 13:54
  • Güncelleme: 31.12.2023 19:17
Germir ASM ve 112 Acil İstasyonu yakında hizmete girecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Germir Mahallesi’nde bir aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyon merkezi yaparak büyük bir ihtiyacı daha giderecek olan Melikgazi Belediyesi, ilçeye toplamda 15 adet nitelikli aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

Aile sağlık merkezi ile birlikte 2 adet eczaneyi de hayata geçireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması ve en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi’mizde Aile Sağlık Merkezi ihtiyaçlarını bir bir karşılıyoruz. Germir Mahallesi’nde yapımına başladığımız sağlık merkezimizin yapımı bitti, şu anda peyzajına başladık. Çok yakında inşallah hizmete açılacak. Sonra burasını İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Aynı zamanda da sağlık ocağına hizmet edecek 2 adet de eczane yaptık. Burayı da ihale ile kiraya veriyoruz. Vatandaşlarımız hem sağlık ocağı hem de eczane hizmetini aynı yerde almış olacak. Melikgazi’mizde tam 15 sağlık merkezimizi hizmete sunuyoruz. Dolayısıyla Melikgazi’deki sağlık ocağı ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Germir Mahallesi sakinlerimiz çok yakında günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern ve yepyeni bir aile sağlığı merkezine kavuşmuş olacak. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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