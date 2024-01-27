Gizli buzlanma sonucu zincirleme kaza meydana geldi

 Kayseri'de gizli buzlanma sonucu meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Gizli buzlanma sonucu zincirleme kaza meydana geldi

Kaza Kayseri Otogar önünde meydana geldi. Gizli buzlanma sebebiyle bir aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 araç kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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