Güven Timleri güven vermeye devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Güven Timleri güven vermeye devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda ülkeye yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre güven Timleri’nce yapılan haftalık çalışmada 6 bin 51 şahıs ve 493 aracın sorgusu yapıldı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı. Ayrıca ekiplerce ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 32 yabancı uyruklu şahıs ve 60 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Öte yandan ekiplerce 2 tabanca, 5 fişek, 265 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güven Timleri güven vermeye devam ediyor
İHA
Kayseri Gündem

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