'Hacılar'daki hastaya Ankara'dan reçete yazılamaz' dedi ve istifa etti

Kayseri Deva Partisi Hacılar İlçe Başkanı Ali Tayfun Çakıcı görevinden istifa etti. Deva Partisi İlçe Başkanı Ali Tayfun Çakıcı yaptığı açıklamada; "Deva Partisi teşkilatını 2021 yılında Hacılar'da kurarak kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptım 2021 yılında yapılan kongrede İlçe Başkanı olarak seçildim. Geçen üç yıl boyunca görevimi layıkı ile sürdürdüğüme inanıyorum. Ama yerel seçim sürecinde İlçe Teşkilatı olarak ilçemin ve hemşehrilerimizin yararına bir yola çıkma kararına vardık. Genel Merkezin bu kararımız saygı duymamasından dolayı, Hacılar'da ki hastaya Ankara'dan reçete yazılmaz diyor ve gördüğüm lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla sunarım" dedi.