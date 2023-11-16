Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu: 'Türkiye 4. Ligi kurulmalı'

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) profesyonel statüye çekilmesini ve Türkiye 4. Ligi’nin kurulması gerektiğini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, BAL’da ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli kararlar alması gerektiğini söyledi. Aysu, "Bölgesel Amatör Lig statüsü gerçekten çok can yakıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun köklü çözümler bulması gerekiyor. Mutlaka Türkiye 4. Ligi kurulmalı. BAL, daha profesyonel ve geliri daha fazla bir lig haline getirilmeli. Takımlarımızı korumak adına, takımlarda oynayan oyuncularımıza hizmet edebilmek adına bunun yapılması şart" dedi.