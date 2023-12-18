Hamas lideri Heniyye'den İslam alemine çağrı: Aksa bütün ümmetin harekatıdır

Hamas lideri İsmail Heniyye videomesajında şu ifadeleri kullandı:

Özgür insanlara selam olsun!

Bütün ümmete sesleniyor ve diyorum ki Gazze İslam Ümmeti tarihinde bir emsaldir.

100 yıldan fazladır görülmemiş bir emsal!

Acının merkezinde ve kuşatmanın pençeleri arasında Gazze, bölgedeki stratejik dönüşüm adına büyük bir kapı açmıştır ve adeta tarih yazmıştır.

Siyonizm'e, projelerini temelden sarsacak büyük bir darbe vurmuştur.

Bu yüzden Gazze'ye para, silah, cihat ve her türlü destek verilmelidir.

Hiçbir mazeret geçerli değildir.

Oturan veya az bir çabayla yetinen hiç kimsenin mazereti kabul edilemez.

Aksa Tufanı Harekatı, bütün ümmetin harekatıdır.

Bütün ümmetin çaba göstermesi gerekir.

Cesur tercihlere doğru tereddütsüz koşmak şarttır.

Böyle olsun ki tufan büyüsün ve Kudüs'ü özgür kılmaya doğru ilerleyelim.

Düşmana verdiği desteği çekmesi ve Gazze'de işlenen savaş suçlarına karşı yaptırım uygulanması yönünde liderlere ve hükümetlere baskı yapmak için dünyanın dört bir yanında caddeleri ve alanları dolduran bütün özgür insanlara selam olsun...

Filistin Lideri İsmail Heniyye

Kaynak:Haber vakti