Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü

Mersin Erdemli'de düzenlenen Havalı Silahlar Bölgesel Şampiyonaya Kayseri'den 14 sporcu katılırken, Kayseri bölgesi sporcuları 5 madalya elde etti.

Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Kayseri GündemEditör

Mersin Erdemli’de düzenlenen Havalı Silahlar Bölgesel Şampiyonaya Kayseri’den 14 sporcu katılırken, Kayseri bölgesi sporcuları 5 madalya elde etti.

Kayseri bölgesi sporcularından Genç Bayanlar Kategorisinde Arzu Naz Yılmaz ve A Bayan Kategorisinde Hale Derya Eroğlu turnuvada bronz madalya kazandı. Yıldız B Bayan Kategorisinde Fatma Güney altın madalya, Nilda Mira Şirin gümüş madalya, Yıldız B erkek Mehmet Furkan Ayasılı altın madalya kazanarak, şampiyonadan 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile döndüler. Bu sonuçlarla Kayseri Bölgesi’nden 11 sporcu baraj puanını geçerek bir sonraki finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Mehmet Avcı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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