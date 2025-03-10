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Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 işçi enkaz altında kaldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mevkiinde yapımı süren hızlı tren şantiyesinde göçük meydana geldi. Şantiye sahasında çalışan işçilerin üzerine toprak yığını çökmesiyle 2 işçi enkaz altında kaldı.

Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 işçi enkaz altında kaldı

Olay, bugün öğle saatlerinde yaşandı. İlk belirlemelere göre, göçük sırasında 2 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları kapsamında ekipler işçilere ulaşmak üzere çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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