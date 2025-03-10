Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 işçi enkaz altında kaldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mevkiinde yapımı süren hızlı tren şantiyesinde göçük meydana geldi. Şantiye sahasında çalışan işçilerin üzerine toprak yığını çökmesiyle 2 işçi enkaz altında kaldı.
Olay, bugün öğle saatlerinde yaşandı. İlk belirlemelere göre, göçük sırasında 2 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları kapsamında ekipler işçilere ulaşmak üzere çalışma başlattı.