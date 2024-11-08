Hulusi Akar'dan Dursun Ataş'a övgü: 'Kendisi Kayseri için bir değerdir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bu işin şakası yok, etrafımızda ciddi riskler var, tehlikeler var, tehditler var. Bunlara karşı da her an müteyakkız olmak mecburiyetimiz var" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda partiye yeni katılan Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Ataş’ı aralarında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Aramıza katılan Dursun Ataş’a bizlere katıldığı için bizimle birlikte ’hedef Kızılelma’ düsturuyla yürüyecek olmasından dolayı gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Kendisi Kayseri için bir değerdir. Bundan önce belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde önemli çalışmalara imza atmıştır, bundan sonra da teşkilatımızla uyum içerisinde nice hizmetler yapacağından şüphemiz yoktur. Teşkilat olarak kendisine destek vermeye devam edeceğiz. Kongrelerimiz devam ediyor, 14 kongreyi geçen hafta tamamladık. Bünyan ile başladık, en son Talas ilçemizi yaptık. Büyük bir coşkuyla, aynı zamanda mütevazi bir şekilde ilçe kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Yarın inşallah Kocasinan ilçemizin kongresini gerçekleştireceğiz" dedi.

"Ülkemizi melanetten kurtarmak için cumhurbaşkanımızın yanında kendimce güç vermeye geldim"

Siyaset hayatında 17. yılına girdiğini belirten Milletvekili Dursun Ataş ise, "Siyasete aktif olarak başlayalı 16 yılımı 25 Ekim’de bitirdim, bu sene 17. yılın içerisindeyim. 17 yılda 2 dönem belediye başkanlığı, 2 dönem de milletvekilliği yaptım. Bu süre içerisinde hiçbir şekilde şahsi çıkarları düşünen bir siyasetçi değil, sadece bu şehre hizmet etmeyi merkezime aldım. Çok şükür bugüne kadar hiçbir kötü işin içinde anılmadan, ailemin ve kendimin yüzünü kara çıkarmadan bu günlere geldik. Bu günden itibaren de AK Parti çatısı altında hizmetime devam edeceğim. Neden AK Parti çatısı altındayım? Ülkemizin içinden geçtiği durumu hep beraber biliyoruz, bölgenin durumunu biliyoruz. Memleketimizin ne durumda olduğunu biliyoruz. Baktığınızda Gazze’den Suriye’ye, Filistin’den Lübnan’a, Lübnan’dan Irak’a, Irak’tan İran’a bir ateş çemberinin içindeyiz. Kuzeyimizde yine bir savaş var. Ülkemizin güney sınırları bugün terör devleti kurulmasıyla karşı karşıya. 100 yıl önce ülkemiz üzerinde emelleri olan emperyal güçlerin hedefleri ne ise bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bugün 100 yıl öncesinde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde çalışmamız gerektiğini çok net bir şekilde ben de, sizler de görüyorsunuz. Bu süre zarfında geçen günlerde rozet takmadan 2 gün önce cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. 101 yıl sonra yine aynı emperyal güçlerin aynı şekilde bize saldırdığına şahit olduk. Bir asır önce Türk milleti nasıl dik durmuşsa, cumhurbaşkanımız da aynı şekilde dik durmaya devam ediyor. ’Gönül coğrafyamız’ dediğimiz bütün coğrafyada, Türk Cumhuriyetlerinde bütün mazlumların sesi ve umudu haline gelmiş cumhurbaşkanımıza tek yürek olarak hizmet etmeye, Türk milletine hizmet etmeye ve o dik duruşu sergileyip ülkemizi bu melanetten kurtarmak için AK Parti çatısı altında cumhurbaşkanımızın yanında kendimce güç vermeye geldim. Bundan sonraki süreçte de hem şehrime, hem ülkeme, hem milletime hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, büyük ve güçlü bir Türkiye olmak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza emin adımlarla ilerlemeye, koşmaya devam ediyoruz. Kim ne derse desin Türkiye’nin ana gündemi belli. Türkiye’nin güçlü olması lazım, büyük olması lazım. Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz, çalışacağız ve Allah’ın izniyle başaracağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten bu işin şakası yok. Etrafımızda ciddi riskler var, tehlikeler var, tehditler var. Bunlara karşı da her an müteyakkız olmak mecburiyetimiz var. Bu konuda devletimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bunların başında da terörle mücadele geliyor. Terörle mücadele çok önemli aşamalar kaydetti. İnşallah en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu musibetten kurtarmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Savunma sanayiindeki çalışmaları da biz yapacağız, Anayasa’yı da yapacağız. Dolayısıyla ülkemizin bekası ve refahı için yapılması gereken ne varsa hepsi sırayla yapılmaktadır" diye konuştu.

"Parasını verip de alamadıklarımızı yapar hale geldik"

Savunma sanayiinin önemine değinen Akar, "Savunma sanayiinde çok ciddi mesafeler katedildi. Daha düne kadar parasını verip de alamadıklarımız dahil hepsini yapar hale geldik. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil, aynı zamanda dost ve müttefik, kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar durumdayız. Bir taraftan da ülkemizin geleceğine hitap edecek son derece kapsayıcı bir Anayasa’yı yapma konusunda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.