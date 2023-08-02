Hürmetçi Sazlığı korumaya altına alındı

Kayseri'de İncesu ve Hacılar ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Kayseri ili, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırlar içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."