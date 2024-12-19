İldem - Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehrin dört bir yanına sağlıklı yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. 170 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ve hizmet vermeye başlayan İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, fitness salonlarından yüzme havuzlarına, sauna ve buhar odalarından diyetisyen hizmetlerine kadar birçok imkân sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi’nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kayseri’nin yaşam kalitesini yükseltmek adına yaptığı projelere bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Büyükşehir Belediyesi olarak, İldem-Yeşilyurt Mahallesi’nde modern bir yaşam alanı oluşturduk. 170 milyon TL’lik dev yatırımla hayata geçirilen İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, şehre sağlık, spor ve sosyal yaşam alanında önemli bir katkı sağlayacak” dedi. Büyükkılıç, bu projenin o bölgeye büyük değer katacağını ifade ederek, " Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesisimiz, siz değerli hemşehrilerimizi bekliyor. Fitness ve stüdyo salonları, havuzlar, sauna ve buhar odaları ve diyetisyen hizmetleri gibi sağlık, spor ve yaşam dolu bir deneyim için sizleri merkezimize bekliyoruz” diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeyi 170 milyon TL’lik bir yatırımla tamamladığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kente yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Kayseri’nin her köşesine bu tür sağlık, spor ve sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, Kayseri halkına sağlıklı yaşam için her türlü imkânı sunuyor. Merkezde, kadın ve erkek fitness salonları, kadın ve erkek yüzme havuzları, sauna ve buhar odaları, diyetisyen hizmetleri, çocuklar için kütüphane ve oyun alanı, çalışma ve sosyal faaliyet odaları gibi pek çok imkân, kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Merkezde ayrıca kafeterya, bilgisayar odası, kütüphane gibi sosyal alanlar da bulunuyor. Bu dev proje, hem bireysel ihtiyaçlara hitap ediyor hem de sosyal yaşamı canlandırmayı amaçlıyor. Proje, özellikle Kayseri’deki tüm yaş gruplarına hitap eden bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerden çocuklara, kadınlardan erkeklere kadar herkesin rahatça faydalanabileceği bir merkez olarak tasarlandı. Çocuklar için ayrı bir kütüphane salonu ve oyun alanı sunulurken, yetişkinler içinse sosyal ve kültürel faaliyetler için özel alanlar oluşturuldu.

Vatandaşlar, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi hakkında daha fazla bilgi almak ve üyelik başvurusu yapmak için www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilecek.