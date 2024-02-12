İş adamı Mehmet Özet kabri başında anıldı
Kayserili iş adamı Mehmet Özet ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı
Kayserili iş adamı Mehmet Özet ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı
Kayserili ünlü işadamı Mehmet Özet ölümünün 5. yıl dönümü anısına kabri başında tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Ülkü Ocakları İl teşkilatı İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Özet’in ailesi ve sevenleri katıldı. Özet’in kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.
Kayserili ünlü iş adamı Özet, 12 Şubat 2019 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.