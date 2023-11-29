İslam Tarihçisi M.Asım Köksal'ın hatırası yadedildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Kayserili İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf ‘Mustafa Asım Köksal’ın Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği’ konulu panele katıldı.

Sabancı Kültür Merkezi’nde, İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen panelde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve akademisyenler yer aldı.

Büyükkılıç’tan maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da önem

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmanın da önemine işaret ederek, bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Büyükkılıç, “Şehrimizin manevi önderlerini gündemde tutmak, onların yapmış olduğu çalışmaları bugüne taşımak, bir rol model olma mantığı içerisinde sevgili gençlerimizin değerlendirmelerine vesile olmak amacıyla zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklere imza atmaktayız. Değerli ekibimize teşekkür ediyorum. Yapmaz zor, yıkmak kolay. O açıdan yapıcı olmak bu anlamda da tabi ki şehrimizin gençlerinin özgüven içerisinde yetiştirmelerine vesile olmak bizim için önemli ve anlamlı. 5 üniversitesi olan Kayseri’mizde Erciyes Üniversitemizi ve diğer üniversitelerimizi çok önemli ve anlamlı buluyorum. İlahiyat Fakültemizin yaptığı çalışmaları ayrıca takdir ediyoruz. Sosyal Bilimler Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerine de hoş geldiniz diyoruz” diye konuştu.

Akademisyen panelistler gerçekleşen programda İslam tarihi yazarı, şair ve mutasavvıf Mustafa Asım Köksal’ın hayatı, ilmi faaliyetleri ve eserleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.