İtfaiye'den 'kar' mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ile rüzgr ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale ederek, vatandaşa şefkat elini bir kez daha uzattı.

İtfaiye'den 'kar' mesaisi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun kar yağışı ile rüzgâr ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale ederek, vatandaşa şefkat elini bir kez daha uzattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 57 araç ve 321 personel ile ihtiyaç duyulan her bölge ve durumda görevini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri Kayseri ilinde yoğun kar yağışı, rüzgâr ve fırtına nedeniyle 4 ilçede 7 ayrı olaya müdahale etti. Özvatan, Talas, Melikgazi ve Sarız ilçelerinde meydana gelen ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları, vatandaşlar için tehlike oluşturdu.

Bu kapsamda, Özvatan’a bağlı Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Talas’taki Yenidoğan ve Mevlana mahalleleri, Melikgazi ilçesinde Aydınlıkevler ve Osman Kavuncu mahalleleri ile Sarız ilçesinin Bahçeli ve Damızlık mahallelerinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çeşitli hasarlara yol açan olaylar yaşandı.

İtfaiye ekipleri, olaylara anında müdahale ederek, hasar gören alanları güvenli hale getirdi. Yetkililer, vatandaşları kötü hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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