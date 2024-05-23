Kapadokya'nın tarihi peribacalarına yansıtıldı

"Müzeler Günü" nedeniyle Kapadokya’daki önemli turizm destinasyonlarından olan Zelve Ören Yeri’nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D mapping teknolojisiyle Kapadokya’nın oluşum sürecini gösteren görüntüler yansıtıldı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ndeki Kapadokya’daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.

Kapadokya bölgesinin oluşumundan günümüze kadar geçen süre içerisinde, Kapadokya bölgesinde yaşamış medeniyetler, uygarlıklar, krallıklar ve devletlerin yer aldığı 3D mapping gösterisi İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı ve Atatürk’ün resminin peribacaları üzerine yansıtılmasıyla son buldu.

Programa, vatandaşların yanı sıra Nevşehir’de bulunan Sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. Program sonunda açıklamalarda bulanan Nevşehir İl Kütür ve Turizm Müdürü Arda Hep, “Dünya Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde sevgi evlerinde kalan kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Nevşehir Valiliği himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu programda, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zelve Açık Hava müzesinde, Kapadokya’nın oluşumunu ve günümüze kadar geçen süreci, yine peribacalarına yansıtarak izledik” dedi.