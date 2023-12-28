Kayseri Büyük Erkekler Basketbolda Şampiyon Hasketbol SK

25 Eylül 2023 tarihinde başlayan Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde oynanan son hafta maçları sonucunda Hasketbol Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet, 1 yenilgi alan Hasketbol Spor Kulübü Büyük Erkek Takımı, ligi şampiyon olarak bitirerek Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi’nde Kayseri’yi temsil etme hakkı elde etti. Hasketbol Spor Kulübü Antrenörü ve Oyuncusu Hasan Aksoyak, son yıllardaki en kaliteli ve çekişmeli ligin yaşandığını söyledi.

Aksoyak konuşmasında , “Birçok maçın sonucunu son saniyede yapılan hücumlar belirledi. Fair-Play ruhu içerisinde centilmence kazananın her daim basketbol ve dostluk olduğu bir sezonu geride bıraktık. Bu sezonu şampiyon olarak bitirmiş olmak bizim için büyük bir gurur. Ligde oynadığımız 16 maçta 15 galibiyet, 1 yenilgi aldık. Şimdi hedefimiz öncelikle Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi’ne katılım ücreti olan 100 bin TL’yi bulmak. Bu doğrultuda sponsor arayışlarımız başladı. Lige katılım evraklarını tamamladıktan sonra birkaç yeni transfer yaparak Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi hazırlıklarımız başlayacak. Hedefimiz bu ligde de şampiyon olarak ilimizi Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde temsil etmek" dedi.