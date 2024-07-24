Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Kayseri Kariyer Merkezi kuruluşları ile ‘Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında’ konferansı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gençler ve öğrencilere yönelik proje, çalışma ve desteklerini her alanda genişletmeye, çeşitlendirmeye ve arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ‘Kayseri Büyükşehir Gençlerin Yanında’ konferansı ile gençlerin karşısına çıkan Büyükşehir, üniversite seçimi, iş başvurusu, staj gibi konularda öğrencilere yol gösterici bilgiler sunacak.

Konferansta 6 başlıkta önemli bilgiler verilecek

25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Hunat Hatun Medresesi’nde saat 13.00’te gerçekleşecek konferansta 6 önemli başlık işlenecek. ‘Üniversite Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?, İş Bulmak İçin Geliştirilebilecek Stratejiler, Gelecekteki İş Olanakları, İş Bulamama Sebepleri, Staj Başvurularında Nelere Dikkat Edilmeli? ve Özgeçmiş Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?’ gibi önemli başlıklarda gerçekleşecek konferans gençleri bekliyor.