Kayseri'de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 7.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik aralık ayı içerisinde çalışmalarını sürdürdü. 155 olayda 230 şüpheli şahsa işlem yapan ekipleri, 7.5 kilo uyuşturucu madde ile 100 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 55 etkinlik düzenleyen ekipler, 15 bin kişiye de uyuşturucunun zararlarını ve mücadelesini anlattı.