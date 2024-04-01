Kayseri'de 1 haftada 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi 41 kişiye işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapıla çalışmalarda 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi 41 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri'de 1 haftada 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi 41 kişiye işlem yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapıla çalışmalarda; 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 41 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-31 Mart tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalar yaptı. Çalışmalarda; 8 adet Miyosen Dönemine ait tarihi eser ve 165 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 41 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Yapılan açıklamada; kent genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

İHA
Kayseri Gündem

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