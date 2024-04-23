Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle kutlandı.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri GündemEditör

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne konulan çelenkle kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, tören sırasında taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri müdahale ederek şahsı alandan uzaklaştırdı.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak