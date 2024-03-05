Kayseri'de 4 milyonluk change operasyonu

Kayseri'de Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurt dışından getirdikleri ve toplam değeri 4 milyon TL olan tırların şase numaralarını change ederek satmaya çalışan şahıslar yakalandı.

Kayseri'de 4 milyonluk change operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurt dışından getirdikleri ve toplam değeri 4 milyon TL olan tırların şase numaralarını change ederek satmaya çalışan şahıslar yakalandı.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda yurtdışından getirilen 3 adet tır aracına yurtiçi araçlara ait şase tatbik edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimat ile Gümrük Muhafaza ekiplerince ilgili adreslerde yapılan operasyonlarda dorseleriyle birlikte piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL olan 3 adet tır bulundu.

Ekipler tarafından araçlara el konulurken, olayla ilgili yakalanan şahıslar ise Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde işlem başlatıldı.

Kayseri'de 4 milyonluk change operasyonu
Kayseri'de 4 milyonluk change operasyonu
İHA
Kayseri Gündem

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