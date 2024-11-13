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Kayseri'de 46 ekip ve 117 personelli 'aranan şahıslar' operasyonu

Kayseri'de 46 ekip ve 117 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.

Kayseri'de 46 ekip ve 117 personelli 'aranan şahıslar' operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 46 ekip ve 117 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri 46 ekip ve 117 personelin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z. (27), dolandırıcılık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (57) ve infaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.İ. (40) ile çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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