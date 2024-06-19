Kayseri'de 8 bin 583 araç denetlendi: 736 sürücüye ceza yazıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda; 8 bin 583 araç ve sürücü denetlenirken, kurallara uymayan 736 araç ve sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 360 trafik personeli, 164 ekip aracı ve 7 radar aracı eşliğinde denetim yaptı. 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 8 bin 583 araç ve sürücü denetlenirken, 495’i radar olmak üzere 736 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.