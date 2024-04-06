Kayseri'de bayram yağışlı geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, Nisan ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla giriş yapıldığını fakat Cumartesi’den itibaren normallere döneceğini söyleyerek, “Pazartesi günü bölgemize gelecek olan yağışların Salı günü yani Arefe Günü de merkezde etkili olmasını tahmin ediyoruz” dedi.

Sıcaklıkların Çarşamba gününe kadar gerileyeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Damla Sarıbek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre Nisan ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başladık. Cumartesi’den itibaren mevsim normallerine gerileyen sıcaklık tahmin ediyoruz. Bu sıcaklıklar Çarşamba gününe kadar bu şekilde devam edecek. 17-18 derecelerde hava sıcaklıkları tahmin ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren de yeni yağışlı bire sisteme giriş yapacağız. Pazartesi günü Kayseri’nin güney ve doğusunda yer yer aralıklı hafif sağanak yağış geçişleri beklenmekte. Salı gününden itibaren ise bu yağışların merkeze de kaymasını bekliyoruz. Rüzgara gelecek olursak da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar var. Bunun dışında da herhangi bir faaliyet görünmüyor şu an için” dedi.

“Yağışların Çarşamba günü de devam edeceğini tahmin ediyoruz”

Sarıbek, Pazartesi günü gelecek yağışların Çarşamba günü de aralıklarla etkisini gösterebileceğini söyleyerek, “Pazartesi günü bölgemize gelecek olan yağışların Salı günü yani Arefe Günü de merkezde etkili olmasını tahmin ediyoruz. Bayramın birinci günü olan Çarşamba günü de bu yağışların aralıklarla devam etmesini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.