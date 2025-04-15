Kayseri'de Çocuklara Özel Şenlik ve Koşu Etkinlikleri Geliyor

Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri unvanına sahip olmasıyla birlikte, her yaştan bireyi sporla buluşturan organizasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu yıl da çocukların gelişimine yönelik etkinlikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilecek.

Millet Bahçesi’nde Eğlence Dolu Günler

Millet Bahçesi’nin Büyük Etkinlik Alanı, 18-27 Nisan tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler sunacak. Zengin içeriklere sahip Çocuk Kitap Fuarı’nın yanı sıra, Spor A.Ş. tarafından hazırlanmış spor dolu etkinlikler, çocukların eğlenceli bir hafta geçirmesini sağlayacak. Yarışmalar, çeşitli oyunlar ve sürprizlerle dolu program, çocukların hem eğlenmesini hem de sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini teşvik edecek.

23 Nisan’da Heyecan Verici Çocuk Koşusu

23 Nisan’da düzenlenecek olan Çocuk Koşusu, saat 14.00’te başlayacak. 7-15 yaş arasındaki çocuklar, bu özel bayramda hem eğlenecek hem de sağlıklı bir aktivite yaşayacak. Koşu öncesinde 13.00-13.45 arasında göğüs numaraları dağıtılacak ve 13.30’da ısınma hareketleri ile koşuya hazırlanan minikler, saat 14.00’te heyecan dolu bir başlangıç yapacak.

Kayseri’de düzenlenecek bu etkinlikler, sadece bir bayram kutlaması olmanın ötesinde, sağlıklı yaşam ve spor bilincini aşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Miniklerin mutluluğu ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi için birbirinden güzel anlar yaşanacak.