Kayseri'de difüzyon mesajıyla aranan terör örgütü üyesi yakalandı

İnterpol tarafından difüzyon mesajıyla aranan terör örgütü üyesi şüpheli Kayseri'de yakalandı.

Kayseri'de difüzyon mesajıyla aranan terör örgütü üyesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

İnterpol tarafından difüzyon mesajıyla aranan terör örgütü üyesi şüpheli Kayseri’de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde haklarında İnterpol tarafından uluslararası terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı diğer terör örgütleri içerisinde faaliyet yürütmeleri nedeniyle kırmızı bülten ve difüzyon mesajı yayınlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, difüzyon mesajıyla aranan 1 şüphelinin kentte olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Difüzyon mesajı, kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası Başkanı istifa etti!
Merkez Bankası Başkanı istifa etti!
Yaşlılar 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde çok mutlu
Yaşlılar 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde çok mutlu
İstanbul Kilise saldırısı Kayseri'de mi planlandı?
İstanbul Kilise saldırısı Kayseri'de mi planlandı?
Melikgazi'de yaşlılar 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde çok mutlu
Melikgazi'de yaşlılar 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde çok mutlu
Kayserispor Transfer Tahtası Açılıyor
Kayserispor Transfer Tahtası Açılıyor
Başkan Büyükkılıç'tan müjde üstüne müjde!
Başkan Büyükkılıç'tan müjde üstüne müjde!