Kayseri'de ekmeğe zam
Kayseri'de 200 gram ekmeğe 1 TL zam gelerek 7,5 TL oldu.
Kayseri’de 200 gram ekmeğe 1 TL zam gelerek 7,5 TL oldu.
Şehirdeki fırınlarda 6,5 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatına zam gelerek 7,5 TL’den satılmaya başlandı. Alınan kararla 200 gram somun ekmek ve 200 gram pide 7,5 TL, 400 gram çifte pide ise 15 TL oldu.
İHA
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