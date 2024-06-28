Kayseri'de iki gün sürecek 'Mesleki Eğitim Çalıştayı' başladı

Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, “Hakikaten 2 gün içerisinde yapılacak ve devam edecek olan programların muhtırasına bakınca mesleki eğitime ilişkin son derece kıymetli hususların burada istişare edileceğini, bu hususlarında inşallah başta Kayseri’miz olmak üzere memleketimize, Kayseri’mize, ülkemize ve milletimize hayırlı olacağına inanıyorum” dedi.

Kayseri’de Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir otelde ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi. Düzenlenen Çalıştay programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, rektörler, eğitim gönüllüsü hayırseverler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

Daha güçlü ve donanımlı bir nesil ve şehir için gerçekleşen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Kayseri’nin, dünya ticaret merkezlerinin ilk kurulu ve organize şehirlerinden biri olduğunu hatırlatarak, toplantının bu açıdan bereketli geçeceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, “Bu vesileyle böyle bir organizasyonda emeği geçen başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten 2 gün içerisinde yapılacak ve devam edecek olan programların muhtırasına bakınca mesleki eğitime ilişkin son derece kıymetli hususların burada istişare edileceğini, bu hususlarında inşallah başta Kayseri’miz olmak üzere memleketimize, Kayseri’mize, ülkemize ve milletimize hayırlı olacağına inanıyorum. Bu çalışmalarında bereketli olması için gayret gösteren tüm arkadaşları ayrıca tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın bereketli olmasını temenni ediyorum. Özellikle sayın bakanımız Yusuf Tekin’in sizlere selamlarını sizlere iletiyorum” diye konuştu.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, ortaya koyulan gayret ve vizyonun önemine dikkat çekerek, “Özellikle mesleki eğitimle ilgili Millî Eğitim Bakanlığı’mızın, Yusuf Tekin Bakan’ımızın, bakan yardımcımızın son zamanlarda ortaya koydukları vizyon ve bu konuya verdikleri önem hepimizin malumu. Ve bizi de gerçekten çok mutlu ediyor, özellikle Kayseri’yi çok mutlu ediyor. Buradan Kayseri Sanayi, odası başkanımız Ticaret Odası başkanımız ihracat rakamı açıklanacağı zaman milli takımın Çekya maçı kadar takip edilir. Dolayısıyla Mesleki Eğitim Çalıştayı’yla ihracat yapan şirketlerin ara ve teknik eleman ihtiyaçları Kayseri için çok önemli” şeklinde konuştu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise mesleki ve teknik eğitimlerin aslında ülkemizin genel bir kanser sorunu olduğunu dile getirerek, “Bu işin aslında ülkemiz sanayindeki en büyük kanserlerden birisi olduğunu ve tez zamanda, tez zamanda olmasa da orta vadede tedavi etmek için önemli çareler araştırmamız gerektiğini ben o zamanlar idrak ettim. Ve sağ olsun valimiz milli eğitim müdürümüz ve belediye başkanımızla beraber mesleki eğitimin tekrar halkımızın gündemine gelmesinde çocuklarımızın meslek edinmesi, kendilerini kurtarmaları, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaları içinde bu işi tekrar tanınır, bilinir ve toplum tabakalarına yayılır hale gelmesi için gayret sarf ettik. Çocuklarımızın meslek edinme sürecinde nerede bizim müdahale etmemiz gerekiyorsa orada hep beraber devlet olarak, şahıslar olarak, milletvekilleri olarak gayret edelim diye bu çalıştayı planladık. Sağ olsun hocalarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü riyasetinde çok önemli çalışmalar yaptılar. Bugün burada bu işin tamamlanmasında kendilerini çok büyük emekleri var” dedi.



‘1998’Lİ YILLARDA ADETA İNDİRMEK SURETİYLE MESLEKİ EĞİTİM DARBE YEMİŞTİ’

1998’li yıllara değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, o tarihlerde mesleki eğitimlerin önü kesilerek adeta bir darbe indirildiğini aktardı. Büyükkılıç konuşmasında, “Kayseri’mizde böyle anlamlı ve önemli bir alanda yapılan bu çalışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerde eğitimle ilgili yapılan çalışmalarda 1998’li yıllarda adeta indirmek suretiyle mesleki eğitimin önü kesilmiş ve bir darbe yemişti. O açıdan da bir kopukluk olmuş o dönemde imam hatipler bahane edilmek suretiyle bütün meslek okulları adeta mağara edilmiş ve dolayısıyla ülkemizde sanayiciyle çalışacak kesimin iş gücü arasındaki bu en önemli alan yok edilmişti. Her ne kadar yapılan çalışmalar bu alanı telafi etme babında hayata geçirilse de istenilen verim alınamamış ve halen daha bu konuda neler yapabiliriz diye kafa yorma yolunda gayret gösterilmiştir. İşte bu konuda önemli bir açığı kapama yolunda yapılan ve bu konuda neler yapmalıyız. Gerek milli eğitim olarak gerekse sanayicilerimiz, yatırımcılarımız olarak tabi ki siyasi otorite de bu alanda neler yapılabiliri hem elçilik görevi görüp hem de katkı sağlamak amacıyla hissettiği için milletvekilimiz şahsında tüm milletvekillerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, ülkemizin ekonomik, ticari ve sosyal alanlarda değişim ve gelişim gösterebilmesi için mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması ve yatırımların artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Karaköse, “Bu konuda çok stratejik planlamalar ve çalışmalara ihtiyacımız var. Öncelikli olarak sayın bakanımız öncülüğünde Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle önemli bir reforma imza atıldı. Hemen onun akabinde mesleki eğitimlere bu vizyon doğrultusunda bakanlığımız politikaları ve çalışmaları devam etmektedir. İlimizde eğitimin her kademesinde olduğu gibi mesleki eğitimde de en iyiyi yakalamak, öğrencilerimizi dünya fırsatlarıyla buluşturmak için çalışmalarımız devam etmekte. Biz bu çalışmayı esasında sene başında planladık. Zaman zaman çeşitli tarihler değişti, ama en son bu tarihe denk geldiğini bayram arifesinde öğrendik. 7 kişilik bir mesleki eğitim grubumuz var, meslek lisesi müdürlerimizden, hocalarımızdan oluşan. Bu arkadaşlarımız tüm çalışmalarda gece gündüz demeden tatil demeden bu konuya kendilerini adadıkları için bizimle birlikte oldular. Ayrıca bu süreçte onlara destek olan AR-GE ekibine de teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın Türkiye Yüzyıl’ının mimarı olacak gençlerimize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından farklı alanlarda dereceye giren okullardaki öğrencilere ödülleri takdim edildi.