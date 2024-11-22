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  • Kayseri'de kaçakçılara yönelik 'huzur' operasyonu: 79 bin makaron ele geçirildi

Kayseri'de kaçakçılara yönelik 'huzur' operasyonu: 79 bin makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan huzur operasyonunda 115 şahıs ve 110 araç sorgulanırken, aramalarda 79 bin 300 makaron ele geçirildi.

Kayseri'de kaçakçılara yönelik 'huzur' operasyonu: 79 bin makaron ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan "huzur" operasyonunda; 115 şahıs ve 110 araç sorgulanırken, aramalarda 79 bin 300 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunus Timlerinden oluşan 15 ekip ile Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kaçakçılara yönelik "huzur" operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 155 şahıs ve 110 araç sorgulanırken; 79 bin 300 adet makaron, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kaçak cep telefonu ve 47 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; S.A. (49), N.Y. (47) ve F.D. (46) yakalandı. Yakalanan 3 şahıs hakkında "kaçakçılık" suçundan işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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