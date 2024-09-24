Kayseri'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde yürütülen, TEKNOFEST Proje takımlarından birisi olan ’Medeniyetin Burçları İHA Takımı’ iki bini aşkın takım arasından büyük bir başarıya imza atarak 31. sırada yer almayı başardı.

Adana’da 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST) bir adımı olarak Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen yarışmalarda, Türkiye genelinden katılan gençler teknolojiye olan ilgilerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. ’TEKNOFEST 2024’ çerçevesinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslararası İHA yarışlarında başarılı olup dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Bu kapsamda Kayseri’de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu takım birçok yerli takımı geride bırakarak üst sıralarda yer almayı başardı.

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023-2024 yılı faaliyetleri içerisinde yer alan ve TEKNOFEST Projesi olarak başlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) yapımı projesi; TEKNOFEST yarışmalarında final hakkı kazanmıştı. ’Medeniyetin Burçları İHA Takımı’nın birçok aşamadan geçerek geldiği, final yarışmaları sonunda da hedefini gerçekleştirerek TEKNOFEST’in final yarışmalarında da başarı sağladı. Başarılı olmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden İHA takımı, iki bini aşkın takım arasında ilk 31’e girerek, önümüzdeki yıllar için büyük bir ümit vaat ettiğini göstermiş oldu. Kayseri’de okuyan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için de bu başarı ilk olma özelliğini taşıdığı için büyük önem taşıyor. Öğrenciler; önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışmalara şimdiden hazırlanacaklarının altını çizerek, kendilerine rehberlik eden hocalarına ve Medeniyetin Burçları Derneği yöneticilerine teşekkür ettiler.