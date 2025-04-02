Kayseri'de Yağmur Suları Yeraltı Kaynaklarına Kazandırılıyor

Bu proje sayesinde, kentin çeşitli bölgelerinde yağmur ve kar suları yeraltına yönlendirilerek geri dönüşüm sağlanıyor. Uzmanlar, yağmur hasadının çölleşme ve kuraklıkla mücadele çerçevesinde önemli bir yöntem olduğunu bildiriyor. Özellikle açık kanal bulunmayan bölgelerde, bu uygulama sayesinde atık su hatları yerine yer altı su rezervlerine destek sağlanıyor.

Projenin hedefleri arasında mevcut su kaynaklarının korunması ve yeni su kaynaklarına ulaşmak bulunuyor. Böylelikle, Kayseri'nin su yönetimi alanında daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi amaçlanıyor.