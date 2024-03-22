Kayseri en ucuz suyu tüketen 2'inci il

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüzde 20’lik indirimin ardından yapılan yüzde 30’luk indirimle beraber 30 büyükşehir içerisinde Kayseri’nin en ucuz su tüketen 2’inci il olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan geçtiğimiz günlerde Kayserili vatandaşlara bir müjde gelmişti. Daha önce suya yapılan yüzde 20’ilk indirime ek yüzde 30’luk bir indirim daha yapılarak, toplamda yüzde 50 indirim sağlandı. Suya yapılan indirimle beraber Kayseri 30 büyükşehir içerisinde suyu en ucuza kullanan 2’inci il oldu. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların beklentisine cevap vermek adına yüzde 30 daha indirim yaptıklarını söyledi.

"Önemli olan insanlarımızın mutluğu" diyen Büyükkılıç, “Zaman zaman elektrik fiyatlarıyla mukayese ediliyordu. Biz 1 Şubat’tan itibaren fiksledik ve ‘tefe, tüfe oranını 1 yıl uygulamayacağız’ dedik. 1 Şubat’tan itibaren de yüzde 20 indirim yaptım. Sonra yine elektrikle mukayese etmeye başladılar. Dolayısıyla biz zorda kalıyorduk. Sahanın sesini duymamak, onları göz ardı etmek bana yakışmazdı. Halkın içinde olan bir belediye başkanı olarak, onların beklentisine cevap verme adına tekrardan ‘yüzde 30 oranında bir indirim daha yapalım’ dedik. Dolayısıyla yüzde 50 indirim yaptık. Bu indirimi yapmadan evvel su fiyatları anlamında ekonomik olarak 30 büyük şehir içerisinde 8’inci sıradaydık. ‘Bize 8 yakışmıyor’ dedik. ‘Şöyle geriye doğru bir inelim’ dedik. İkinci sıraya yerleştik. Önemli olan bu insanların mutluluğu. İnsanlarımıza hizmet etmek niyetiyle yüzde 30 daha indirim yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediye’si gibi yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşan ve Allah’a şükürler olsun belediyecilik konusunda da kendinden söz ettiren bir şehir ve onun belediye başkanı halkına hizmet etmeyi ibadet bilen bir insan başka türlüm yaklaşamazdı. Böylede yüzde 50 su indirimiyle birlikte su fiyatımız 12.23’e geliyor. Tabi ki bunun içerisinde KDV ve Çevre Temizlik Vergisi hariç. Çevre Temizlik Vergisi’nin bizimle alakası yok ancak su faturalarının içerisinde yer aldığı için buradan paylaşıyorum. Bazen onu görenler suyun fiyatlarının sanki yüksekmiş gibi olduğunu ifade ediyor. Bununla alakası yok” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin suyunun içilen ve kullanılan bir su olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Suyumuzu başka şehirlerle mukayese edemeyiz. Allah’a şükür yüzde 50’lik su indirimiyle uygun fiyat anlamında 30 büyükşehir içerisinde ikinci sıraya yerleştik. Kayseri’ye ne yapsak az. İnsanlarımıza değer. Biz onları çok seviyoruz" dedi.