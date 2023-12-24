Kayseri'nin özel mekanı Mihrimah Kitap Kafe açıldı

İstanbul Merkezli Mihrimah Kitap Kafe Restoran, Furkan Doğan Yurdu yanında şube açtı.

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  • 24.12.2023 10:12
  • Güncelleme: 24.12.2023 10:12
Kayseri'nin özel mekanı Mihrimah Kitap Kafe açıldı

Kayseri Furkan Doğan Tramvay Durağı yanında açılan Mihrimah Kafe restoran'ın açılış törenine şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti müçtemilatına ait ve Furkan Doğan Yurdu yanında açılan Mihrimah Kitap Kafe, sunduğu yeni lezzetlerinin yanısıra aktüel kitaplarıyla kitapseverlere de hizmet edecek.

Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Merkez Belediye Başkanları ve bir kısım mülki idari amirlerin katıldığı açılış töreninde, katılımcılara Mihrimah Kafe Restoran'ın özel lezzetelri sunuldu.

Geniş ve ferah ortamı ile yaklaşık 400 kişi kapasiteli Mihrimah Kitap Kafe'de açık/kapalı mekanların yanı sıra iki adet de vip toplantı salonu bulunuyor.

Haber Merkezi

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