Kayseri OSB araç filosuna 3 yeni elektrikli araç katıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet araçlarını yenilemeyi sürdürüyor. Sanayicilere yönelik hizmetlerini hızlı ve etkin gerçekleştirmek için büyük çaba gösteren Kayseri OSB Yönetimi, aldığı karar ile 3 elektrikli aracı filosuna kattı.

Yeni alınan araçlara ilişkin Kayseri OSB hizmet binası önünde tören düzenlendi ve kurban kesildi. Törene; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ile personel katıldı.

Yeni araçların hizmete alımına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, tasarrufa büyük önem verdiklerini vurgulayarak, mevcut araç filosundaki hizmet araçlarının yaşlanması ve bakım onarım masraflarının artması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Yeni araçları elektrikli modellerden oluşmasının nedenini de yakıt masraflarının minimuma indirilmesi olarak açıklayan Başkan Yalçın, yeni araçların sanayicilere ve bölge müdürlüğüne hayırlı olmasını diledi.

Mevcutta kullanılan araçların eski olması, bakım ve onarım masraflarının büyümesi ve özellikle yakıt masraflarının artması nedeniyle, 3 elektrikli otomobilin satın alımı gerçekleştirildi. Yeni alınan 1 adet TOG TX10 ve 2 adet Opel Corsa Elektrik, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından hizmet vermeye başladı.