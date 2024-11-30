Kayseri Protokolüne 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol Konferası'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte ‘Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol’ adlı konferansa katıldı.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Prof. Dr. Mehmet İşpirli ve Dr. Coşkun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol” adlı konferans düzenlendi. Kayseri Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile il protokolü ve bürokratlar katıldı.

Konferans kapsamında, Prof. Dr. Mehmet İşpirli, tarihin hem siyasi, idari hem de kültürel olmak üzere iki önemli safhası olduğunu vurgulayarak, Osmanlı devlet geleneğinde protokol ile ilgili çok özel bilgiler paylaştı. Dr. Coşkun Yılmaz da “15, 16 ve 17’nci yüzyılda Osmanlı’nın ortaya koymuş olduğu bir arada yaşamalı devlet geleneğine batı hala ulaşamamıştır” diye konuştu.

Program sonunda, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Osmanlı devlet geleneğine dair kıymetli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet İşpirli ve Dr. Coşkun Yılmaz’a çiçek takdiminde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, “Osmanlı Devleti’nin protokol anlayışını öğrenmek ve bu mirası yaşatmak adına düzenlenen Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol konferansında, değerli hocalarımızın kıymetli bilgilerini dinledik. Geçmişten gelen bu önemli kültürel mirası bizlere aktaran hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.